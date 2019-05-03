Ремонтировать семь улиц Нижнего Тагила в рамках многомиллиардного проекта «Безопасные и качественные дороги» будет местная компания

Ремонтировать семь улиц Нижнего Тагила в рамках многомиллиардного нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» будет муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой». Компания стала единственным участником открытых торгов, и её заявочная документация соответствует всем конкурсным требованиям, поэтому именно она получит контракт на 225,5 млн рублей. За эти деньги МУП до середины осени должен привести в порядок улицы: Жуковского, Кулибина, Челюскинцев, Гагарина, Крымскую, Ломоносова и Учительскую.

Ранее во время объезда улиц, которые вошли в нацпроект, вместе с журналистом АН «Между строк» глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев выражал надежду на победу в торгах именно местной компании.

«Налоги и новая техника должны остаться в городе. Рабочие места должны быть созданы в городе. Сегодня проходят форумы именно по применению новых технологий при ремонте дорог. Наши специалисты обучаются, эти знания и опыт они смогут использовать здесь, в Тагиле, в дальнейшей работе. Да и спросить с наших можно в любой момент. Они молодцы, друг друга взаимозаменяют. Нет такого, что здесь дороги делает, например, только “УБТ”, а здесь — “Тагилдорстрой”. Поддерживают друг друга финансово, делятся рабочими на условиях субподряда, технику друг у друга берут, что позволяет сделать всё в нужные сроки. Объём работ ведь на самом деле большой», — говорит глава города.

Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижнем Тагиле отремонтируют в этом году 21 улицу. Общая протяжённость сделанных участков составит 29,5 км. Работы на объектах будут вестись по двум муниципальным контрактам. Основной заключили с компанией «УБТ-Сервис» ещё в 2017 году. Дорожники уже отремонтировали 38 улиц и освоили 350 млн рублей. На оставшиеся почти 400 млн рублей они должны будут привести в порядок те дороги, которые попали в нацпроект. «УБТ-Сервис» уже начал ремонтировать Восточное шоссе. Ввод всех дорог в эксплуатацию запланирован на октябрь 2019 года.

На ремонт и развитие улично-дорожной сети Нижнего Тагила из федерального бюджета в 2019 году поступит 576 млн рублей. Доля бюджета города составит 5% общей суммы вложений. Со схемами организации движения на период ремонтных работ можно ознакомиться на официальном сайте города.