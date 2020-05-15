Ремонтировать многострадальный мост на проспекте Мира будет «УБТ-Сервис»

Ремонтом моста на проспекте Мира, который не могут привести в порядок уже несколько лет, займётся тагильская компания ООО «УБТ-Сервис». Заявка организации для участия в открытом электронном конкурсе была подана в течение десяти минут после начала проведения торгов и стала единственной. Комиссия признала её соответствующей необходимым конкурсным требованиям, поэтому именно «УБТ-Сервису» достанется муниципальный контракт стоимостью 30,38 млн рублей.

Ремонтные работы должны начаться в ближайшее время. Необходимую документацию для приведения в порядок путепровода через автодорогу по улице Серова разработало ООО «Маскот». Подрядчику предстоит самостоятельно организовать временные присоединения коммуникаций на период ремонта, установить на объекте систему видеонаблюдения. Компания может привлечь для производства работ субподрядчиков, однако ответственность за выполненный ремонт в конечном итоге будет нести именно она. Объект необходимо сдать до конца этого лета. Гарантия на путепровод составит 8 лет.

Напомним, ремонт этого путепровода не раз откладывался. Мэрия Нижнего Тагила планировала сделать его до сентября 2018 года. На сайте госзакупок был размещён соответствующий тендер. Но позже глава города Владислав Пинаев сообщил СМИ, что в проекте не предусмотрели ряд технических решений, документацию необходимо доработать. Стартовая стоимость контракта на тот момент составляла чуть более 20 млн рублей.