Рельсобалочному цеху ЕВРАЗ НТМК исполнилось 70 лет

В честь 70-летнего юбилея рельсобалочного цеха ЕВРАЗ НТМК наградил лучших работников подразделения и поздравил его ветеранов, сообщает пресс-служба холдинга.

Строительство рельсобалочного цеха началось во время Великой Отечественной войны, тогда был разработан проект сложнейшего производственного комплекса длиной 600 метров и шириной до 140 метров. В цехе установили два прокатных стана — «900» и «800», запущенные в апреле 1949 года. Позднее в цехе была применена уникальная для того времени технология закалки рельсов, позволившая в полтора раза увеличить стойкость металлопроката. За 70 лет в подразделении произведено 73 млн тонн продукции.

«Сегодня подразделение производит девять профилей железнодорожных и крановых рельсов, швеллеры, хребтовую балку для каркасного вагоностроения, полосу для тракторостроения, сортовую продукцию. В 2018 году в цехе был введён в работу новый шаропрокатный стан, который выпускает мелющие шары пятой группы прочности для горной промышленности. Ранее подобные стальные шары производили только за рубежом. На данный момент принято решение о дальнейшем техперевооружении цеха, что даст возможность осваивать производство шпунтов и строительной балки», — рассказали в пресс-службе предприятия.

На сегодняшний день в рельсобалочном цехе трудится 820 сотрудников. Среди основных профессий — вальцовщики, операторы стана горячей прокатки, правильщики проката и труб, нагревальщики металла.