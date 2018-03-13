Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря США

Госсекретарь Рекс Тиллерсон уволен со своего поста, его место займёт директор ЦРУ Майк Помпео, пишет The Washington Post.

По данным издания, Трамп попросил Тиллерсона уйти в отставку ещё 9 марта. По каким причинам принято такое решение, не сообщается.

Слухи об отставке Тиллерсона ходили с июля 2017 года. По неофициальным данным, Тиллерсон даже писал заявление об уходе, но его убедили остаться. Причиной для ухода тогда назывались разногласия Трампа и руководителя внешнеполитического ведомства, в частности, сразу несколько американских изданий получили подтверждения, что Тиллерсон при свидетелях назвал Трампа «чёртовым кретином».

По словам президента США Дональда Трампа, Майк Помпео «фантастически справится» на новом месте работы. Он поблагодарил Тиллерсона за службу, а также назвал нового руководителя ЦРУ. Им стала Джина Хэспел, первая женщина, возглавившая разведывательное ведомство.

Рекс Тиллерсон возглавлял Госдепартамент США с 20 января 2017 года. В прошлом он был руководителем нефтяной компании ExxonMobil и дипломатической работой никогда не занимался.