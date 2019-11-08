Регоператор «Рифей» прокомментировал расторжение договора с управляющей компанией в Нижнем Тагиле

В начале ноября жители многоквартирных домов на Гальянке заметили на дверях своих подъездов объявление о том, что управляющая компания «Комфорт» расторгла договор с региональным оператором по обращению с ТКО компанией «Рифей». В пресс-сслужбе регоператора АН «Между строк» заявили, что на жителях изменения во взаимоотношениях управляющей организации «Комфорт» и регионального оператора никак не отразятся.

«С 1 января 2019 года владельцы многоквартирных домов на общем собрании принимали решение о том, как они будут оплачивать услугу по обращению с ТКО — напрямую или через УК. С 1 января у ООО “Компания “РИФЕЙ” и управляющей компании “Комфорт” был заключён договор. В настоящее время стороны приняли решение о его расторжении. Теперь у жителей домов, которые находятся в ведении фирмы “Комфорт”, будут прямые договора с регоператором. Единственное нововведение состоит в том, что теперь потребители будут получать платёжные документы от регионального оператора по обращению с ТКО (напрямую), а не от управляющей компании. При этом необходимо проследить, чтобы управляющая организация исключила из своего платёжного документа данную строку. В соответствии с Жилищным кодексом РФ, заключение договора с физлицами в письменной форме не требуется», — пояснили в «Рифее».

В пресс-службе «Рифея» также напомнили, что ответственность регоператора начинается с момента погрузки отходов в мусоровоз, а следить за чистотой на контейнерной площадке, проводить её уборку и ремонт (при необходимости — дератизацию и дезинсекцию) должна управляющая домом организация.