Регионы получат 90 млрд рублей на стимулирование рождаемости

В ходе совещания по вопросам реализации задач национального проекта «Демография» министр труда РФ Максим Топилин заявил, что регионы России получат 90 млрд рублей на программу стимулирования рождаемости.

«Со следующего года на федеральном уровне будет принято решение по расширению программы пособия на первого и второго ребёнка. Это пособие будет работать не до полутора лет, а до трёх. Планка вхождения в эту программу увеличится с полутора прожиточных минимумов до двух прожиточных минимумов — это почти 90 млрд рублей», — цитирует ТАСС Топилина.

Также с 2020 года во всех регионах будет дополнительно введено софинансирование из федерального бюджета выплат на третьего ребёнка. Министр пояснил, что уже подготовлен соответствующий проект указа президента.

По данным Росстата, в 2019 году в России наблюдается падение рождаемости и рост смертности населения. Так, за первое полугодие рождаемость составила 9,9 на тысячу человек. Это меньше показателя аналогичного периода 2018 года на 8,3%. Естественная убыль населения в период с января по июнь составила почти 199 тысяч человек. В первом полугодии прошлого года умерло 164 тысячи человек.