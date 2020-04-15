Регионам выделят более 30 млрд рублей на дооснащение коечного фонда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 15 апреля, что правительство намерено выделить 84 регионам России более 30 млрд рублей на перепрофилирование и дооснащение коечного фонда для борьбы с коронавирусом.

«Более половины коек в регионах нужно дополнительно оснастить необходимым оборудованием, в некоторых стационарах потребуется установить мобильные кислородные станции, которые используются в том числе для проведения реанимационных мероприятий, также нужно оснастить эти койки аппаратами ИВЛ», — заявил он в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Как пишет ТАСС, Мишустин также отметил, что на перепрофилирование коечного фонда федеральных медицинских организаций в регионах потребуется порядка 11 млрд рублей.

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