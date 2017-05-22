Региональный Минфин отчитался об увеличении доходов за первый квартал на 17%

В первом квартале 2017 года доходы бюджета Свердловской области составили 42,7 млрд рублей, продемонстрировав рост на 17,1% (или 6,2 млрд рублей) к уровню 2017 года, передаёт znak.com со ссылкой на министра финансов региона Галину Кулаченко.

Заявление главы областного Минфина прозвучало в ходе заседания Заксобрания.

Основными источниками дохода в 2017 году Кулаченко назвала налог на прибыль, налог на доходы физлиц, налог на имущество и акцизы. Наибольший рост дал налог на прибыль — поступления по нему составили 19,2 млрд рублей (33,6% от плана на год), рост к уровню прошлого года на 5 млрд рублей.

«Это обусловлено динамикой основных макроэкономических показателей — прибыль прибыльных организаций возросла», — объяснила ситуацию Кулаченко.

По данным министерства, выросли и поступления по НДФЛ в связи с ростом фонда заработной платы в отдельных отраслях экономики. Вместе с тем регион фиксирует снижение поступлений по акцизам.

«Связано это с существенным снижением акцизов по пиву», — прокомментировала Кулаченко.

Также министр отметила, что снизились поступления по неналоговым доходам — они составили 864,4 млн рублей, или 12,3% от годового прогноза. Поступления снизились на 116 млн рублей по сравнению с 2016 годом, однако, по словам Кулаченко, это несопоставимые показатели — рост доходов в 2016 году связан с продажей имущества региона, реализованного ещё в 2015 году.

«Мы оптимистично смотрим на показатели второго квартала и готовимся выйти с корректировкой бюджета», — добавила министр.

Корректировка, по её словам, должна пройти в июле этого года, по итогам полугодия.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: midural.ru