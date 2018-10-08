Региональные операторы выступили против отмены платы за входящие звонки в национальном роуминге

Региональные операторы связи обратились к правительству РФ с письмом о негативных последствиях отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге, со ссылкой на два источника на рынке пишет «Коммерсантъ».

Проблема обсуждалась в начале октября на закрытом совещании у директора департамента информационных технологий и связи правительства РФ Владислава Федулова с участием представителей «большой четвёрки» операторов и региональных «Мотива» (Свердловская, Курганская области и ХМАО) и «Таттелекома» (Татарстан).

«Операторы однозначно будут терять в деньгах. До сих пор непонятно, как в схему вписываются региональные операторы и на каких условиях они должны использовать сети федералов во время путешествий своих абонентов», — отметил представитель «Мотива».

Глава управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева рассказала, что обращения региональных операторов рассматривались ФАС совместно с Минкомсвязью.

По словам партнёра AC&M Consulting Антона Погребинского, в сложившейся ситуации региональным операторам придётся уйти с рынка или перепрофилироваться в виртуальных операторов (MVNO) на сетях федеральных участников рынка. Другой собеседник издания в отрасли сообщил, что региональные операторы могут оказаться вынуждены серьёзно поднять тарифы.

Напомним, в июле 2018 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене национального роуминга для сотовой связи на территории России. При этом в августе ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении «Вымпелкома», «Мегафона» и МТС и предписала до конца сентября отменить внутрисетевой роуминг для своих абонентов в России. В конце августа — начале сентября «большая четвёрка» отменила плату за входящие в роуминге.