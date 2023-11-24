Региональная программа всероссийского театрального фестиваля «Золотая Маска» в Нижнем Тагиле завершилась спектаклем «Волки и овцы» 

Региональная программа всероссийского театрального фестиваля «Золотая Маска» (16+) в Нижнем Тагиле завершилась спектаклем «Волки и овцы» (12+) по пьесе Александра Островского московского театра «Мастерская Петра Фоменко».

«Мы, как город трудовой доблести, медленно, но верно превращаемся из промышленного центра в культурную столицу. В рамках гастрольного тура к нам приезжал театр имени Евгения Вахтангова, а также у нас проходил Фестиваль театров малых городов России, теперь фестиваль, я бы даже сказал, мирового уровня, а не российского — “Золотая Маска”. Это здорово! Вы знаете, почему к нам приезжают на гастроли? Потому что у нас, наверное, самый благодарный зритель. Спасибо вам за это!» — отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, посетивший спектакль.

Действие комедии происходит в небольшом губернском русском городе в 1870-е годы. Молодая, красивая и богатая вдова Евлампия Купавина мечтает о счастье и любви. Она не подозревает, что её богатство не даёт покоя окружающим. Влиятельная и властная помещица Меропия Мурзавецкая хочет завладеть собственностью вдовы. Обманом и запугиваниями Мурзавецкая пытается подчинить себе молодую, неопытную в делах женщину. Более того, Меропия хочет женить на ней своего непутёвого племянника Аполлона. Однако вскоре в её жизни появляется волевой, умный, расчётливый сосед Василий Беркутов, которому давно приглянулась девушка и её богатство. Он вступает в решительный поединок с Мурзавецкой и её окружением.

«Невозможно понять, сколько проживёт спектакль, как и то, что попадёт зрителю в сердце. Чаще всего становление спектакля происходит не сразу, через год, через пять лет или даже через 10 лет. Это прекрасный процесс. Одна из самых прекрасных вещей в театре — это спонтанность и непредсказуемость», — отмечает актриса Мария Андреева, которая исполнила роль Глафиры Алексеевны.

Спектакль «Волки и овцы» (12+) театра «Мастерская Петра Фоменко» стал визитной карточкой коллектива и побывал с гастролями не только во многих российских городах, но за рубежом: в Армении, Грузии, Испании, Китае, Латвии, Франции, Швейцарии и Японии. Тагильчане увидели постановку с новым составом исполнителей, однако фирменный стиль актёрской игры школы Петра Фоменко передался от старшего поколения к младшему.

«У Петра Фоменко мощный фундамент, поменялись многие артисты, но спектакль живёт. Вот что значит выполнять точно то, что говорил режиссёр. Некоторые ставят спектакль для конкретных артистов, у нас такого нет. Они меняются, и спектакль становится всё лучше и лучше. Я-то один из старейших и постоянно наблюдаю за актёрами, потому что очень интересно», — сказал заслуженный артист РФ Тагир Рахимов.

Ранее в рамках фестиваля зрители увидели спектакль «Дорогой мистер Смит» (12+) Санкт-Петербургского театра «Приют комедианта». Поддержку проекту оказали компания ЕВРАЗ, Министерство культуры Свердловской области и администрация города.

«Золотая Маска» (16+) в городах России — это масштабная ежегодная программа, благодаря которой десятки тысяч зрителей по всей стране получают возможности увидеть современный театр и его главных героев.