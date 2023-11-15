В Нижнем Тагиле прошло открытие театрального фестиваля «Золотая Маска» с показом камерного мюзикла «Дорогой мистер Смит» театра из Санкт-Петербурга «Приют комедианта»

В Нижнетагильском драмтеатре 14 ноября прошло открытие региональной программы всероссийского театрального фестиваля «Золотая Маска» (16+). В рамках мероприятия состоялась пресс-конференция, где спикерами выступили: заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, руководитель региональных проектов фестиваля «Золотая Маска» Наталья Яневская, художественный руководитель театра «Приют комедианта» Виктор Минков, региональный директор Сбербанка в Нижнем Тагиле Сергей Меркулов, директор по энергетике дивизиона ЕВРАЗ Урал Денис Корякин, замглавы города Вячеслав Горячкин и директор Нижнетагильского драматического театра Ольга Анисимова. После встречи журналисты посетили репетицию спектакля «Дорогой мистер Смит» (12+).

«Жители Свердловской области должны иметь доступ ко всем актуальным и прогрессивным явлениям и событиям культурной жизни страны. Проведение региональной программы “Золотой Маски” даёт им такую возможность», — отметил Сергей Радченко.

«Проведение фестиваля — это большая работа целой команды. Мы слышим и слушаем регионы и стараемся отвечать на запросы принимающей стороны. Но всегда оставляем немного интриги и привозим новые спектакли, возможно, которые зритель не ожидает увидеть у себя в городе», — делится Наталья Яневская.

В этом году к генеральному партнёру фестиваля — Сбербанку — присоединился холдинг ЕВРАЗ. Директор по энергетике дивизиона ЕВРАЗ Урал Денис Корякин заявил, что они планируют продолжать сотрудничать с фестивалем в будущем, что позволит обогатить и разнообразить культурную повестку Нижнего Тагила.

По словам директора драмтеатра Ольги Анисимовой, работа по организации гастролей театра «Приют комедианта» в Нижнем Тагиле началась ещё полгода назад.

Первым спектаклем программы в городе стал камерный мюзикл «Дорогой мистер Смит» театра из Санкт-Петербурга «Приют комедианта» в постановке лауреата «Золотой Маски» режиссёра Алексея Франдетти.

«Гастроли очень объединяют и позволяют услышать нам обратную связь от зрителей. Мы стараемся ездить с материалами, востребованными в регионах. И очень здорово, что появилась возможность приехать в Тагил и показать жителям наш мюзикл», — отмечает художественный руководитель театра «Приют комедианта» Виктор Минков.

Камерный мюзикл «Дорогой мистер Смит» рассказывает зрителю о 17-летней Джуди Эббот, жившей в сиротском приюте. Одно событие меняет её жизнь навсегда. Некий богатый человек становится анонимным попечителем Джуди и оплачивает ей учёбу в колледже. По условиям соглашения, девушка должна подробно отчитываться в письмах о своей учёбе тайному покровителю. В течение нескольких лет студентка Джуди Эббот пишет эмоциональные послания своему благотворителю в надежде получить ответное письмо и узнать, кто такой на самом деле мистер Смит.

В Нижнем Тагиле спектакли фестиваля пройдут с 14 по 23 ноября. Следующем гостем Нижнетагильского драмтеатра станет «Мастерская Петра Фоменко», которая покажет постановку «Волки и овцы» (12+).