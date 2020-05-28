Референдум о слиянии Архангельской области и Ненецкого автономного округа отложили на неопределённый срок

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании с временными исполняющими обязанности глав регионов Александром Цыбульским и Юрием Бездудным и членами окружного политсовета партии объявил, что референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа в 2020 году проводиться не будет, пишут «Ведомости».

По словам присутствовавших на заседании собеседников издания, Турчак извинился за то, что в ситуации с референдумом «многое было сделано неправильно и власти не посоветовались с людьми».

«Сказали, что темы референдума нет. Была высказана позиция, что только люди могут решать вопрос об объединении и делать это без обсуждения с ними нельзя», — сказал один из них.

Напомним, 13 мая власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум о намерении объединить соседние регионы, который формально запустил этот процесс. Референдум о слиянии мог пройти уже в ближайший единый день голосования 13 сентября, но в НАО начались протесты местных жителей против объединения регионов, в том числе против выступили некоторые представители «Единой России».