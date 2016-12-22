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22 Дек 2016 14:36 | Метки: Новости Нижнего Тагила, УВЗ

Редактор PR-отдела «Уралвагонзавода» получил престижную литературную премию

Научный редактор отдела по связям с общественностью «Уралвагонзавода» Сергей Устьянцев удостоен литературной премии «Щит и меч Отечества», сообщает пресс-служба корпорации. Его монография «Очерки истории отечественной индустриальной культуры ХХ века» посвящена изучению истории УВЗ. Первые три тома произведения охватывают период с начала 1930-х (история проектирования и строительства предприятия) до 1950 года. Работа над последующими томами продолжается.

«Сохранение наследия Танкпрома – одна из важнейших социальных миссий корпорации, – отметил заместитель генерального директора корпорации УВЗ Алексей Жарич. – Просветительские, издательские и онлайн-проекты по истории отрасли являются для нас приоритетом. Венцом этой работы должно стать создание Музея Танкпрома к 100-летию отечественного танкостроения в 2020 году».

Помимо монографии, Устьянцеву также принадлежит ряд книг об «Уралвагонзаводе» и других предприятиях отрасли. В том числе в соавторстве он написал серию «Боевые машины «Уралвагонзавода» из четырёх книг, книги «Эра Лоренцо. Опыт успешной адаптации иностранных конструкций и технологий транспортного машиностроения», «Т-72/Т-90. Опыт создания отечественных основных боевых танков» и многие другие. Сергей Устьянцев является научным консультантом выставочного комплекса «Уралвагонзавода», работает над созданием и воплощением концепции Музея Танкпрома. Кроме того, готовит к изданию книги из двух новых корпоративных серий: «Из истории ЦКБ «Трансмаш» и «Библиотека Танкпрома».

Агентство новостей «Между строк»

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