Редакция Ura.ru признала нарушения при подготовке заметки о запрете на покупку машины без гаража и извинилась перед Госдумой

Издание Ura.ru признало, что исказило факты в материале, где утверждалось, что в парламенте обсуждается запрет на покупку машины без гаража, говорится в ответе редакции на запрос Госдумы.

Письмо редакции издания 5 марта зачитал на заседании глава комитета по информационной политике Леонид Левин. В нём уточнялось, что при подготовке материала журналист издания обратился за комментариями во Всероссийское общество автомобилистов, Союз пешеходов и к депутатам Госдумы.

«Как выяснилось, ни один из депутатов Госдумы в комментарии агентству не подтвердил фактическое обсуждение данной инициативы в парламенте», — процитировал письмо Левин.

Служебное расследование Ura.ru выявило нарушения при подготовке материала, которые выразились «в произвольной трактовке озабоченности депутатов существующей проблемой». Как сказал Левин, редакция посчитала возможным назвать «дискуссией в парламенте» сам факт опроса депутатов по этой теме. Редакция Ura.ru принесла извинения Госдуме, которые спикер Вячеслав Володин принял. Ura.ru также опубликовало полный текст письма на своём сайте.

«Ни журналист агентства, ни редакция не имели цели опорочить Государственную Думу РФ, поставив под сомнение актуальность проблем, рассматриваемых в парламенте. Мы сожалеем, что материал агентства получил трактовку как наносящий ущерб репутации Государственной Думы РФ. Мы боремся за чистоту профессии журналиста и приветствуем обсуждение законопроекта против лжи, признавая актуальность проблемы. Мы заявляем со всей ответственностью, что информационно-аналитическое агентство "УРА.РУ" не публиковало и не публикует недостоверную информацию. Мы приносим искренние извинения депутатам и всем, кто мог пострадать от искаженной трактовки общественной дискуссии», — говорится в публикации на сайте издания.

Напомним, в середине февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести проверку издания Ura.ru после публикации заметки про якобы рассматриваемый законопроект о запрете покупать машину без гаража, так как в Госдуме не рассматривались подобные законопроекты.