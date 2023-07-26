«Ребята, вы серьёзно? Вам в этом городе жить». В Нижнем Тагиле два клиента ресторана сбежали через забор, чтобы не оплачивать счёт на 3250 рублей (ВИДЕО)

В минувшую пятницу в Нижнем Тагиле двое молодых людей, заказав в ресторане «Пожарка» еду и напитки на 3 тысячи 250 рублей, решили сэкономить деньги и убежать через забор, не заплатив по счёту. Момент побега попал на камеры наблюдения, и хозяйка заведения разместила видеозапись в соцсетях. Буквально через час один из сбежавших парней пришёл в заведение, извинился и заплатил всю сумму.

Как рассказали в «Пожарке» АН «Между строк», вечером 21 июля в заведении проходило выступление одной из местных музыкальных групп. В ресторане было много гостей, поэтому столик, за которым отдыхали двое недобросовестных посетителей, обслуживали несколько официанток.

«Наши девочки вдвоём обслуживали этих хулиганов. Ребята регулярно заказывали алкогольные напитки. Их столик был открыт в 19:00, убежали они около 22:00. Вчера один из молодых людей пришёл в ресторан, вернул всю сумму за совместный счёт и попросил убрать ту новость в паблике. Девочки растерялись, не взяли у него номер телефона, только приняли деньги и попрощались. Но для меня эта история не закрыта. Молодых людей ждут в полиции для разговора. А мне, в свою очередь, хотелось бы, чтобы девочкам на работе было спокойно. Девочки молодые, лет 17-20. У них сейчас период начала самостоятельной жизни, и не настолько имеет значение финансовый вопрос, сколько вопрос нравственный. Не на таких мужчин девочки смотреть должны, не такие поступки наблюдать. За неоплаченный счёт официанток ругать бы никто не стал, однако девочки расстроились и плакали из-за обиды, что с ними так поступили гости. Я всегда за добро и чтобы не ужесточать ситуацию. Я повторюсь, но, пожалуй, в последний раз: приходите с цветами для девочек, ребята. Мы сильно ждём», — прокомментировали в ресторане.

Писать заявление в полицию сотрудники заведения не стали. Сегодня молодой человек, который ранее извинился и оплатил счёт, позвонил в ресторан и сообщил, что такой поступок совершил ненамеренно, к этому его принудил приятель, который в тот вечер и позвал его на концерт, предложив бесплатную выпивку.

«Со слов молодого человека с короткой стрижкой, его подставил товарищ, который на видео был с длинными волосами. Он как раз-таки и вынудил его перепрыгнуть через забор и убежать. Действительно, если посмотреть видеозапись, то можно заметить этот момент. Мы выяснили, что первый молодой человек не привлекался в органы, ранее не участвовал ни в каких аферах, что нельзя сказать про второго. Того хулигана сейчас ищет семья, он пропал и не выходит на связь. В нашем заведении такая история впервые. Важно, чтобы эта ситуация научила этих и других ребят на их примере быть мужчинами и уметь признавать свои ошибки после ситуаций, в которых они проявили себя недобросовестно, это уже про будущее поколение вопрос. Хотели бы сказать им лично: “Ребята, вы серьёзно? Вам в этом городе жить”. Я бы им с удовольствием в глаза посмотрела, с надеждой увидеть в них раскаяние. По-прежнему надеюсь, что им хватит мужества прийти самостоятельно и попросить у девчонок прощения», — отметила представитель ресторана.