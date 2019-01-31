РБК: В Санкт-Петербурге проверят десятки онковрачей из-за продажи на чёрном рынке препарата для терапии рака

МВД проверит около 40 врачей онкоцентров Санкт-Петербурга в рамках расследования дела о продаже препарата ритуксимаб на чёрном рынке, в организации которой подозреваются сотрудники швейцарской фармкомпании Roche, пишет РБК.

По данным следствия, врачи могли быть частью схемы вывода лекарств на чёрный рынок: сотрудники Roche передавали врачам деньги под видом оплаты за участие в конференциях, лекциях и семинарах, а те взамен выписывали рецепты на препараты, которые поставляет Roche. Сотрудники Roche получали по этим рецептам лекарства в аптеке, которая выдаёт льготные медикаменты, а потом перепродавали их на чёрном рынке.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере в связи с перепродажей лекарств расследуется с 2017 года. По версии МВД, сотрудники Roche перепродали ритуксимаб на сумму 60 миллионов рублей.