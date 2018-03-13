РБК: В 2018 году 60 банков могут лишиться лицензий

Аналитики «Эксперт РА» прогнозируют отзыв лицензий у 60 российских банков в 2018 году, со ссылкой на исследование агентства пишет РБК.

В докладе подчёркивается, что в данный момент доля российских банков, чья бизнес-модель неэффективна, достигла 25%, что говорит о незавершённости процесса оздоровления банковского сектора. По мнению аналитиков, среди банков, которые лишатся лицензии, пять — это кредитные организации, входящие в топ-50 в России по размеру активов.

«Наиболее неустойчивыми будут кэптивные банки со слабым корпоративным управлением, а также банки с повышенной зависимостью бизнеса от одного источника дохода, узкой группы клиентов либо экономической конъюнктуры отдельного региона или отрасли», — отмечается в исследовании.

При этом большинство отзывов лицензий придётся на мелкие банки, которые не играют значительной роли для системы, отмечает старший директор Fitch Ratings Александр Данилов.

Главными факторами, влияющими на отзыв лицензий в 2018 году, аналитики «Эксперт РА» называют нарушение банками требований антиотмывочных законов, а также планы властей ограничить число кредитных учреждений, которые имеют право выдавать банковские гарантии по государственным контрактам.