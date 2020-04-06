РБК: Россиян ждёт максимальное снижение реальных доходов за период с 2014 года

Реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года могут сократиться более чем на 5%, со ссылкой на анализ экономистов Аналитического кредитного рейтингового агентства и Альфа-банка пишет РБК. Реальные располагаемые доходы населения — это доходы минус обязательные платежи, скорректированные на инфляцию.

По словам экспертов, снижение произойдёт из-за простоев предприятий во время карантина, роста безработицы и девальвации рубля. Рецессия экономики вызовет стагнацию средней зарплаты и рост потребительских цен. Экономисты Альфа-банка рассказали, что ухудшение макроэкономической ситуации население почувствует уже по итогам нерабочего апреля. Кроме того, спад экономической активности приведёт к тому, что уровень безработицы превысит 6%.

По итогам 2014 года реальные доходы россиян снизились на 1,2%, в 2015 году — на 2,4%, в 2016 году — на 4,5%, в 2017 году — на 0,5%. В 2018 году снижение остановилось, в 2019 году доходы показали рост 0,8%.

Ранее правительство утвердило перечень отраслей экономики, которые в наибольшей степени пострадали из-за коронавируса: это авиаперевозки, культура, спорт, туризм, гостиничный бизнес, общепит, дополнительное и негосударственное образование, организация конференций и выставок и бытовые услуги.