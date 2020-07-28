РБК: Путин наградит чиновников и артистов за голосование по Конституции

Президент Владимир Путин наградит граждан, которые участвовали в подготовке, проведении и информировании о голосовании по Конституции, со ссылкой на источники пишет РБК. В список войдут чиновники, общественные деятели и артисты.

По информации издания, в Кремле уже начали составлять список потенциальных получателей наград — орденов, медалей, благодарностей и почётных грамот президента. В него могут войти сотрудники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены Общероссийского народного фронта, «Единой России» и рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, а также артисты и блогеры.

«Многие работали в этот период [карантина] на благо страны. Например, Машков и Безруков бесплатно участвовали в концертах и акциях для тех, кто был на самоизоляции», — отметил один из источников.

Когда именно может состояться награждение, источники издания не сообщили — по словам двух из них, между составлением списков, подписанием документов и награждением обычно проходит несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что члены Центральной избирательной комиссии и руководители региональных избиркомов получат вознаграждение за «активную работу» по подготовке и проведению голосования по поправкам к Конституции.

Напомним, общероссийское голосование по Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК, изменения поддержали 77,92% (почти 58 млн) проголосовавших, против высказались 21,27% (около 16 млн). Явка составила 67,97%. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что жалоб, которые бы требовали отдельного рассмотрения комиссией, нет, а итоги голосования являются «бесспорными».