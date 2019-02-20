РБК: Правительство разместило секретный депозит на 200 млрд рублей в «Промсвязьбанке»

В октябре 2018 года правительство России вложило без объявления в депозит в «Промсвязьбанке» 200 млрд рублей, пишет РБК.

По данным издания, деньги были размещены в октябре — за два месяца до утверждения докапитализации банка на 20 млрд рублей. В аналитической записке Счётной палаты об исполнении бюджета за 2018 год сообщается, что 200 млрд рублей были размещены «на основании отдельного решения правительства без заключения генерального соглашения и проведения отбора заявок». Организацию в записке не называли, ею оказался «Промсвязьбанк» — опорный банк для гособоронзаказа, следует из правил размещения средств федерального бюджета на депозитах, это также подтверждает оборотная ведомость «Промсвязьбанка» на 1 октября 2018 года и позднее. Согласно документу, в октябре банк получил депозит Федерального казначейства на срок от 181 дня до года на сумму 200 млрд рублей. Этот депозит находился в банке по данным на 1 января 2019 года.

Счётная палата не смогла опровергнуть или подтвердить получение банком депозита, объяснив это тем, что подобная информация находится под грифом «для служебного пользования». «Промсязьбанк» отказался от комментариев, а Минфин не ответил на запрос. РБК полагает, что правительство закрывает информацию о ПСБ из-за опасений, что банк может попасть в санкционные списки. Глава ПСБ Пётр Фрадков заявил, что банк «постарался максимально минимизировать все риски».