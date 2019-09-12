РБК: Полиция задержала разработчика системы «Безопасный город» Оксану Якимюк

Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании. Как пишет РБК, женщину подозревают в использовании поддельных документов.

«Меня задержали во время прогулки с детьми. Заявили, что я объявлена в федеральный розыск. Как выяснилось, на самом деле — в оперативный», — рассказала Якимюк.

Как рассказала изданию Якимюк, в феврале этого года она пришла на рабочую встречу в администрацию президента РФ. На входе в здание сотрудники службы безопасности сочли её паспорт недействительным. Женщина считает, что это и послужило поводом для возбуждения в отношении неё уголовного дела.

По данным Znak.com, Оксана Якимюк курировала разработку многоуровневой интеллектуальной системы обеспечения безопасности регионов и муниципалитетов «Безопасный город». В настоящее время проект реализует МЧС. В систему «Безопасный город» в том числе входят уличные камеры видеонаблюдения в городах России.