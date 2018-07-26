РБК: Почти 50 сенаторов бездействуют в Совете Федерации

За последний год 46 из 169 действующих сенаторов не внесли в Госдуму ни одного законопроекта и ни один не поддержали, со ссылкой на систему обеспечения законодательной деятельности пишет РБК.

В числе бездействующих сенаторов оказались вернувшийся после задержания во Франции Сулейман Керимов, мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова, экс-посол России в США Сергей Кисляк и автор закона о запрете беби-боксов Елена Мизулина.

В список неактивных попал первый заместитель председателя комитета по региональной политике Степан Киричук. Он заявил РБК, что в Совфеде «только популисты и люди, которые не имеют опыта в жизни, пытаются себя чем-то проявить — что-то вносят, пишут какие-то поправки — три запятые просят в законе поменять».

«Совет Федерации предназначен не для внесения законов, а для оценки внесенных и принятых Госдумой законов», — добавил он.

Кроме того, 13 членов Совета Федерации не внесли ни одного своего законопроекта за год, а только присоединялись к коллегам.

Самым активным членом Совета Федерации оказался представитель Костромской области Николай Журавлёв, который разработал и внёс в Госдуму 16 законопроектов. Ещё к двум Журавлёв присоединился в качестве соинициатора, три из них уже приняты Госдумой и подписаны президентом.

Не менее чем по десять законопроектов внесли член Совфеда от Саратовской области Людмила Бокова, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, сенатор от Калмыкии Алексей Майоров, Антон Беляков из Владимирской области и Олег Ткач из Калининградской.