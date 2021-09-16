РБК: Губернатор Владимирской области ушёл в отставку

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подал в отставку, со ссылкой на источники пишет РБК.

Собеседники издания — федеральный чиновник и источник, близкий к администрации президента, — сообщают, что на следующей неделе он планирует объявить об уходе со своего поста и переходе в Госдуму.

Глава региона входит в федеральный список кандидатов ЛДПР на выборы в Госдуму. Федеральный чиновник сообщил, что на смену Сипягину могут направить человека со стороны, не связанного с местными элитами. В списке потенциальных кандидатов источники называют депутата Госдумы от Калужской области единоросса Александра Авдеева, главу округа Муром Владимирской области Евгения Рычкова и гендиректора компании «Газпром газораспределение Владимир» Алексея Конышева.

Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова заявила, что информация об отставке Сипягина и его переходе в Госдуму — это «фейк». По её словам, рабочий план главы региона расписан на месяц вперёд и «конкретизирован» на ближайшие две недели.

Ранее информацию о возможной отставке Сипягина опровергла его пресс-секретарь Ольга Елунина. Она напомнила слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который заявил, что губернатор Владимирской области продолжит работу.