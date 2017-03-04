РБК: Борис Грызлов вернётся во внутреннюю политику

Кремль намерен предложить экс-спикеру Госдумы Борису Грызлову возглавить фонд, который займётся региональными выборами, передаёт РБК со ссылкой на источники. Сообщается, что фонд займётся аналитическим сопровождением выборов, мониторингом и консультациями. Курировать работу фонда будет замначальника Управления внутренней политики Кремля Александр Харичев, который до этого работал в «Росатоме» в одно время с Грызловым. При этом подчёркивается, что точного решения о создании фонда и назначении Грызлова на данный момент нет.

Источники отмечают, что с приходом в администрацию президента Сергея Кириенко отношение к Грызлову заметно изменилось.

«Если раньше (при Володине) его фамилия вообще не упоминалась, то сейчас довольно часто стали звучать разговоры в контексте возможного взаимодействия с ним», – рассказал собеседник издания.

Напомним, Борис Грызлов возглавлял МВД с 2001 по 2003 год. После этого он был избран спикером Государственной думы четвёртого и пятого созывов.

В 2011 году Грызлов отказался от мандата депутата в Думе шестого созыва. Позднее стал председателем наблюдательного совета «Росатома» и вошёл в контактную группу по урегулированию ситуации в Украине. В декабре 2016 года стал председателем совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости