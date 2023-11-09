«А разве так можно было?» Тагильчанина поразила наглость автохама из МУП

Неравнодушный житель Нижнего Тагила пожаловался в редакцию АН «Между строк» на автохама, который внаглую припарковал новенький Geely Atlas Pro под знаком «Остановка запрещена» у дома № 5 на улице Огаркова.

«Бываю в этом районе часто и даже наблюдал, как сотрудники ГИБДД работают тут вместе с автоэвакуатором. Сегодня иду и вижу, что прямо под знаком стоит этот “китаец”. Думаю, что за перец такой бесстрашный или очень богатый. Пробил госномер, оказалось, что на нём ездит кто-то из МУП “Тагилдорстрой”. Теперь понятно, почему водитель ничего не боится. Но очень бы хотелось, чтобы те, кто отвечает за качество дорог в Нижнем Тагиле, соблюдали ПДД», — рассказал читатель АН «Между строк».