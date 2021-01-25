Разработчики российской вакцины от коронавируса предупредили онкобольных о возможных осложнениях

Людям со злокачественными новообразованиями и аутоимунными заболеваниями при применении вакцины от коронавируса «Спутник V» следует быть осторожными и учитывать возможность появления побочных эффектов, со ссылкой на опубликованную на портале «Гарант» новую редакцию инструкции к препарату сообщает «Дождь».

Предупреждение объясняется недостатком информации о её влиянии на эти заболевания. В случае с аутоимунными заболеваниями предполагается, что «Спутник V», стимулируя иммунную систему, может привести к обострению заболевания.

«Особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжёлых и жизнеугрожающих состояний», — говорится в инструкции.

Кроме того, у пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ.

Также теперь, согласно инструкции, переболевшим не положена вакцинация вообще (раньше это касалось только переболевших в течение полугода перед прививкой).

«Спутник V» — первая российская вакцина от коронавируса. Массовая вакцинация в России началась 18 января 2021 года. С августа любой желающий мог привиться в качестве добровольца при условии, что подходит под критерии исследования.