Разработанный УВЗ танк Т-90М «Прорыв» завершил госиспытания

Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв» успешно завершены, со ссылкой на официального представителя предприятия-разработчика данной техники — корпорации «Уралвагонзавод» — пишет РИА Новости.

«Государственные испытания танка Т-90М в ОКР "Прорыв-3" успешно завершены. Контракты между "Уралвагонзаводом" и Минобороны РФ на поставку партий танков Т-90М заключены и находятся в стадии выполнения», — сказал собеседник.

В сентябре 2019 года главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков сообщал, что российские вооружённые силы уже получают современные танки Т-90М.

Танк Т-90М — модификация танка Т-90 — был создан в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3». Контракт на его серийный выпуск подписан ещё в 2017 году. Ключевым отличием танка от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, размещением боеукладки вне боевого отделения и с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М, такой же, как у «Арматы».

На Т-90М установлена высокоавтоматизированная система управления огнём «Калина» и дистанционно управляемая зенитная пулемётная установка с 12,7-миллиметровым «Кордом МТ». Для защиты от огня противника танк оснастили противокумулятивными решётчатыми экранами и комплексом динамической защиты «Реликт». Комфорт экипажа улучшен за счёт кондиционера.