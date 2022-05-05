Разбил машину отца и инсценировал своё похищение. Полицейские нашли пропавшего 17-летнего парня из Нижнего Тагила 

Пропавший 17-летний подросток, который 1 мая ушёл из дома в Нижнем Тагиле, был найден в Екатеринбурге. Как оказалось, в ночь на 2 мая парень взял без разрешения автомобиль отца и поехал кататься с друзьями, но не справился с управлением и врезался в столб на проспекте Ленина. Момент ДТП был зафиксирован на камеру видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

С заявлением о пропаже сына отец обратился в полицию 3 мая. Он утверждал, что 17-летний парень ушёл из дома 1 мая и с тех пор не выходил на связь. Позже выяснилось, что подросток оставил место аварии, дошёл до дома пешком и там написал записку, в которой сообщил, что ему угрожают неизвестные. Он решил инсценировать своё похищение, надеясь таким образом избежать наказания от родителей за разбитое авто. После парень уехал в Екатеринбург, где остановился у знакомого.

Проверяя возможные варианты местонахождения подростка, сотрудники полиции выехали в Екатеринбург для проверки очередного адреса и обнаружили разыскиваемого. Его доставили в Нижний Тагил, где и выяснили все обстоятельства инцидента.

Полицейские провели беседу с отцом и подростком. Отец привлечён к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а подросток будет поставлен на профилактический учёт в полиции.