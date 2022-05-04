В Нижнем Тагиле разыскивают 17-летнего подростка

В Нижнем Тагиле разыскивается 17-летний тагильчанин Ярослав Дылдин. Вчера, 3 мая, с заявлением о пропаже сына в полицию обратился отец мальчика. Как утверждает мужчина, Ярослав ушёл из дома на улице Ломоносова 1 мая и с тех пор не выходил на связь. Молодой человек является учащимся одного из колледжей. На учёте в полиции не состоит.

Приметы юноши: рост около 175 см, среднее телосложение, серо-голубые глаза, каштановые волосы. Особые приметы: шрам на щеке, около 3 см. На момент пропажи 17-летний Ярослав был одет в жёлтую ветровку и чёрное трико. Родственники семьи мальчика утверждают, что незадолго до пропажи ему поступали угрозы.

«Мама лежит сейчас в больнице на сохранении, очень сильно нервничает! Мы все переживаем, для этого у нас есть повод: мы узнали, что Ярику поступали угрозы, и у нас есть все поводы серьёзно опасаться за его жизнь и здоровье! Написали заявление в полицию. Поиски собственными силами пока что, к сожалению, никаких положительных результатов не дали. Искренне надеемся, что с Ярославом всё в порядке и он жив и здоров!» — пишет родственница семьи Ярослава в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что в данный момент информация об угрозах не находит своего подтверждения, однако проверка продолжается. В МВД просят всех, кто видел Ярослава или знает о его местонахождении, позвонить в дежурную часть по телефонам 8 (3435) 97-64-02 или 02.