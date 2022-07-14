Райтер Илья Вьюгов попросил мэра Нижнего Тагила создать в городе свой фестиваль стрит-арта 

Тагильский уличный художник, автор граффити-репродукции картины «Седой Урал куёт Победу» на фасаде дома на Горошникова, 76 Илья Вьюгов попросил мэра Владислава Пинаева создать в Нижнем Тагиле свой фестиваль стрит-арта. Такое предложение Илья озвучил сегодня на встрече с мэром на строительной площадке стадиона между школами № 9 и № 35 на Вагонке.

Как сообщает пресс-служба мэрии, уличные художники Александра Гетке и Илья Вьюгов по заказу города распишут стену школы, выходящей на стадион. Сейчас строители готовят основание полотна размером 8х6 метров. Илья показал Владиславу Пинаеву четыре эскиза муралов, а также предложил создать в Нижнем Тагиле фестиваль стрит-арта, пишет TagilCity.

«После того, как за месяц прокатил по четырём крупным фестивалям от Карелии до Красноярска, у меня появилось понимание, как сделать у нас большой фестиваль, привезти сюда и кураторов, и художников. Очень крутые художники готовы приехать к нам»— рассказал Илья Вьюгов «Афише МС».

Также художник добавил, что фестиваль стрит-арта в Нижнем Тагиле можно провести и без финансовой поддержки администрации, главное — получить разрешение на создание муралов, чтобы они были легальными.

«Без поддержки мэрии можно проводить только фестиваль в формате нелегального екатеринбургского фестиваля “Карт-бланш”. Всё остальное приходиться делать через администрацию, чтобы они дали разрешение на оформление фасадов. Пока рано говорить о чём-то конкретном, но мы со всех сторон будем пытаться заняться подготовкой фестиваля этой осенью. С поддержкой муниципалитета или без. Я думаю попытаться можно и на грантовой системе его провести. Ту же “Стенограффию” начали делать сами художники, а позже примкнули к ним кураторы, и всё получилось», — заключает Илья.

Добавим, что в 2022 году Нижнему Тагилу обещали фестиваль стрит-арта «Стенограффия», который проводится в Екатеринбурге с 2010 года. Его проведение в нашем городе осенью 2021 года анонсировала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Как рассказала АН «Между строк» начальник управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина, в рамках «Стенограффии» в этом году может быть создана одна работа. Мэрия ведёт переговоры с организаторами — уже выбран фасад дома для огромного 3D-мурала. Однако до сих пор неясно будут ли выделены средств на эту работу.