Рауль Кастро ушёл с поста главы Кубы

Национальная ассамблея Кубы выбрала главой государственного совета Мигеля Диаса-Канеля, который до этого занимал должность первого вице-председателя органа, сообщает официальный печатный орган кубинской Компартии «Гранма».

Отмечается, что 86-летний Рауль Кастро, руководивший Кубой последние 12 лет, оставит пост, но сохранит должность главы Компартии.

Диас-Канель был единственным кандидатом на пост главы государственного совета. Тайное голосование по его кандидатуре прошло 18 апреля, за него проголосовали 603 из 605 депутатов.

Глава государственного совета — высшая государственная должность на Кубе. С 2006 года (формально — с 2008-го) её занимал Рауль Кастро, младший брат Фиделя Кастро, который покинул пост по состоянию здоровья. Кастро руководили Кубой с момента революции 1959 года.

57-летний Мигель Диас Канель с 2013 года был первым вице-председателем госсовета и вице-премьером правительства Кубы. Он сделал карьеру в Компартии Кубы, с 1994 по 2003 год был первым секретарём партии в одной из провинций, после чего вошёл в политбюро и занял пост министра высшего образования.