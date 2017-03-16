Растратившего 1 млрд строителя Приморского океанариума отпустили по УДО

Приговорённого к 4 годам заключения экс-главу НПО «Мостовик» Олега Шишова условно-досрочно освободили из колонии. Такое решение принял Советский районный суд Омска, передаёт ТАСС.

Ранее, в марте 2016 года, Шишова признали виновным в пособничестве в растрате 1 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума. Также суд установил, что Шишов в 2009-2011 годах внёс в финансовые документы ООО НПО «Мостовик» и налоговые декларации ложные сведения о выполнении рядом организаций работ по строительству моста на остров Русский во Владивостоке, а также других объектов в Омске, Тюмени, Тобольске, Сочи, Забайкалье, Астраханской и Московской областях. Однако все работы выполнила сама компания без подрядчиков.

В результате Шишов уклонился от уплаты НДС более чем на 478 млн рублей.

Кроме того, экс-директор похитил аванс в 526 млн рублей на строительство окружной дороги Омска. Трассу Шишов так и не начал строить, а все средства потратил на погашение кредитов «Мостовика».

Если решение суда не обжалуют, оно вступит в силу 26 марта.

Агентство новостей «Между строк»