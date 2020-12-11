Рассмотрение апелляции «уктусского стрелка» назначили на 13 января

Апелляционная жалоба, поданная на приговор Свердловского областного суда 35-летним «уктусским стрелком» Алексеем Александровым, будет рассмотрена после новогодних праздников во втором апелляционном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба суда.

«По делу Александрова назначено открытое судебное заседание суда апелляционной инстанции на 13 января 2021 года в 10:00 по московскому времени», — сообщили там.﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Напомним, по версии обвинения, Александров 25 августа 2018 года в период до 21:32, вооружённый пневматическим оружием, прибыл на велосипеде в лесопарк за гостиницей «Уктус» в Чкаловском районе Екатеринбурга. Там мужчина надел на голову прибор ночного видения и пешком проследовал вглубь лесопарка в направлении вершины учебного склона Уктусского спортивного комплекса. В лесу он увидел ранее незнакомых ему девушек — Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову.

Александров встал на расстоянии пяти метров от девушек и около трёх раз не мог сделать выстрел — курок не срабатывал. Однако затем он всё же нанёс по двум девушкам не менее трёх выстрелов. Каждый попал в голову — впоследствии медики зафиксировали повреждение оболочек головного мозга. Ксения Солтанова скончалась на месте. Наталья Кузнецова прожила ещё почти неделю после инцидента, умерла она в реанимации ГКБ № 40.

Свердловский областной суд Александрову назначил пожизненное лишение свободы. После приговора в своей апелляционной жалобе осуждённый попросил отменить пожизненное наказание, так как считает, что способен исправиться.