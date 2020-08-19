«Рассчитываем выйти на миллиард рублей». В Свердловской области впервые запустили краундинвестинговую платформу для привлечения денег в бизнес-проекты

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) запустил в регионе краундинвестинговую платформу для привлечения денежных средств в развитие среднего и малого бизнеса в регионе. Презентация проекта «ВДело» прошла сегодня, 19 августа, в пресс-центре «ТАСС-Урал». В фонде и облправительстве надеются, что краундинвестинг (иначе говоря, коллективные инвестиции) поможет привлечь финансирование в бизнес от широкого круга вкладчиков. Воспользоваться платформой как заёмщики смогут предприниматели исключительно свердловского региона, рассказали АН «Между строк» в СОФПП. Инвесторами же могут стать все граждане и бизнесмены РФ.

«Стать инвестором может практически любой человек или компания, сфера деятельности не ограничена. Главное, чтобы он был резидентом РФ. По сумме инвестирования есть ограничения для физических лиц (это неквалифицированные инвесторы) до 600 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц ограничений по сумме инвестиций нет», — отметила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Сейчас платформа работает в тестовом режиме. Совершение сделок станет возможным после того, как «ВДело» внесут в реестр Центрального банка России. Запуск платформы позволит инвесторам вкладывать средства в надёжные проекты с доходностью выше, чем по депозитам. Сроки оборачиваемости средств — от 20 дней до 3 лет. Сумма займов — от 50 тысяч до 1 млрд рублей, ограничений по целям нет.

«До конца 2021 года портфель, размещённый посредством этой платформы, должен составить примерно 300 млн рублей. А до конца 2022 года мы рассчитываем выйти на 1 млрд рублей. Если вы хотите привлечь деньги в проект при помощи запущенной платформы, вам нужно зайти на неё и зарегистрироваться онлайн. Должна быть оформлена усиленная электронная подпись. Если её нет, мы поможем вам её получить. После этого уже можно будет разместить на платформе свой проект, чтобы потенциальные инвесторы могли его посмотреть. Мы сделаем анализ проекта и присвоим ему определённый рейтинг. Наличие рейтинга позволяет минимизировать риски инвесторов при выборе проекта для финансирования. На сегодня есть уже три проекта, которые планируют привлекать инвестиции при помощи платформы “ВДело”. Суммы разные — от 3 млн до 10 млн рублей», — рассказал директор СОФПП Илья Сулла.

Сегодня в России существует порядка 20 краундинвестинговых платформ. Уникальность проекта «ВДело» заключается в том, что он даёт большие преимущества именно местным, региональным компаниям, заинтересованным в привлечении капитала в свой бизнес. Специалисты СОФПП, который является автором нового инструмента поддержки для предпринимателей, предоставляют заёмщикам и инвесторам всю необходимую инфраструктуру для взаимодействия.

«Коллективные инвестиции — весьма перспективный инструмент для привлечения коротких займов, — рассказал агентству Сергей Федореев, руководитель представительства фонда в Горнозаводском округе. — Для предпринимателей это возможность в сжатые сроки привлечь финансирование для реализации государственных и корпоративных контрактов, пополнения оборотных средств. Практика инвестиционных платформ показывает, что на сбор необходимой суммы в некоторых случаях уходят считаные дни. Для инвесторов доходность от вложенных средств через платформу “ВДело” может в 2-3 раза превышать доходность по банковским вкладам. Ещё одна отличительная особенность такого способа привлечения инвестиций в том, что тело займа возвращается в конце срока действия договора. Это особенно удобно для исполнителей контрактов. Многие ожидают наступления кризиса ликвидности как следствия действовавших ограничительных мер по коронавирусу. Я считаю, что данный инструмент позволит сгладить риски для предпринимателей Горнозаводского управленческого округа».

Напомним, уже год в Нижнем Тагиле в качестве представительства СОФПП работает центр «Мой бизнес». За это время его сотрудники помогли получить бизнесменам Горнозаводского округа почти 200 млн рублей.