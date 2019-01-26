Расписание движения автобусов из Нижнего Тагила в Серебрянку изменят из-за жалоб жителей

График движения автобусов из Нижнего Тагила до Серебрянки и Верхней Ослянки скорректируют со 2 февраля из-за многочисленных жалоб сельчан. Изменения уже согласованы в областном Минтрансе, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

По словам жителей, график рейса № 633 сейчас очень неудобен для работников сёл, в том числе учителей, а также для студентов, которые учатся в Тагиле. Чтобы добраться до города или обратно, им приходиться часто пользоваться дорогостоящими услугами такси. Автобус в Серебрянку ходит в среду, четверг, пятницу и воскресенье, но у уральцев необходимость в общественном транспорте возникает чаще в среду, пятницу, субботу и воскресенье. Поэтому и было принято решение скорректировать график движения автобусов.

Напомним, в 2015 году жители Серебрянки оказались отрезанными от Нижнего Тагила из-за аварийного состояния дороги. Этому сопутствовали перебои в поставках продуктов и медикаментов. По дороге прошлись грейдерами и засыпали её щебнем, но это принесло лишь кратковременный результат. В конце 2016 года о положении дел в Серебрянке президенту РФ Владимиру Путину на пресс-конференции сообщил журналист Максим Румянцев. Глава государства поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву отремонтировать дорогу. Позже межведомственная рабочая группа под председательством вице-губернатора Сергея Швиндта одобрила объём средств в размере 250 миллионов рублей на ремонт дороги из резервного фонда.