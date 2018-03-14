Расходы на санацию банка «Пересвет» приблизились к 100 млрд рублей

Расходы на санацию банка «Пересвет» могут составить 99,8 млрд рублей, что гораздо больше первоначально озвученной Центробанком суммы, со ссылкой на данные годового отчёта Агентства по страхованию вкладов (АСВ) пишет «Интерфакс».

В апреле 2017 года ЦБ сообщил, что выделит через АСВ кредит на финансовое оздоровление «Пересвета» в размере 66,7 млрд рублей, в том числе на покрытие дисбаланса и поддержание ликвидности банка. Кредиты именно на такую сумму «Пересвет» отразил в отчётности по МСФО за первое полугодие: заём в размере 47,6 млрд рублей на 15 лет под 0,51% годовых и в размере 19,1 млрд рублей на 6 лет под 4,01% годовых.

Вместе с тем в отчёте АСВ указано, что план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства «Пересвета» предусматривает оказание агентством финансовой помощи банку на общую сумму 99,8 млрд рублей. АСВ не уточняет, почему предусмотренная планом санации сумма 33,1 млрд рублей больше цифры, озвученной в апреле Центробанком.

При этом Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), ставший инвестором в рамках санации «Пересвета», в консолидированной отчётности за 2017 год сообщил, что уже привлёк у АСВ кредиты номинальной стоимостью 93,1 млрд рублей. Таким образом, исходя из отчётов ВБРР и АСВ, «Пересвету» на начало 2018 года оставалось привлечь ещё 6,8 млрд рублей.

ВБРР в июне 2017 года стал владельцем 99,99% акций «Пересвета» в результате выкупа допэмиссии на 10 млн рублей. По итогам 2017 года ВБРР занимал 18-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА», банк «Пересвет» — 35-е место.