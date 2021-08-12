«Раньше всё по уму строили». Многодетная семья из Нижнего Тагила увлеклась славянской культурой и переехала в старинную русскую избу

Многодетная семья Федюниных живёт в старинной русской избе, построенной более 100 лет назад в селе Горбуново. Глава семейства Михаил налаживает быт с хлебом из русской печки, огородом и скотиной, народными песнями по вечерам. Он и его жена Валентина стараются жить по заветам дедов и прадедов и учат так же жить своих пятерых детей. О том, чем так привлекательна деревенская жизнь, Федюнины рассказали журналистам АН «Между строк».

Семья Федюниных воспитывает пятерых детей. Старшей дочери Анне исполнилось 18 лет. Радомиру — 15, Ярине — девять, Ростиславу — семь, Ладе — четыре. Со своей будущей супругой Валентиной Михаил познакомился в 1999 году, когда она пришла устраиваться к нему на работу. Четыре года они жили вместе, потом решили пожениться. Были обычной современной парой, большую семью не планировали, но вот уже родили пятерых детей и останавливаться на этом не собираются, шутит Михаил.

Более 10 лет назад Михаил и Валентина увлеклись славянской и русской культурами, начали изучать народные традиции и песни. По словам Михаила, погружение в народную культуру полностью изменило его мировоззрение.

В детстве Михаил приезжал на лето в старый дом в Горбуново, который ещё до революции купил его дед. Дед умер за девять лет до рождения Михаила, но в старом доме от него сохранилось много вещей: большое корыто для рубки капусты, вилы, вырезанные из ветки дерева, чугунки, тяжёлый старинный утюг. Сохранились и крытый двор, и огород с баней, и хлев для скота с сеновалом.

«Раньше всё по уму строили. Сеновал под крышей, чтобы сено проветривалось и служило утеплителем. А ещё его удобнее сверху сбрасывать на корм скоту», — говорит Михаил.

Федюнины пока живут в старинной семейной усадьбе в тёплое время года. Из-за неудовлетворительного состояния дома на зиму они перебираются в город, но глава семьи планирует в скором времени наладить круглогодичный деревенский быт.

Своих детей Федюнины с раннего детства приучают к труду: мальчики таскают воду, девочки помогают маме по дому и в огороде. Федюнины стараются питаться только своими продуктами, сами пекут хлеб в русской печи. Супруги давно отказались от алкоголя.

«Наш народ всё время выживал. Я чувствую, как глубоко сидит во мне вот это желание купить подешевле. Люди стремятся купить сметанный продукт, потому что он дешевле сметаны. Наши люди стали есть всякую ерунду, но древняя культура огородов — что бы ни было сажать картошечку, морковку, — к счастью, никуда не делась», — рассуждает Михаил.

В доме Федюниных часто звучит музыка. Все члены семьи хорошо поют и делают это с удовольствием. Старшая дочь Анна занимается в фольклорном коллективе «Счастье» в ДК Гагарина, с прошлого года учится на фольклорном отделении Тверского колледжа искусств. Девушка сама научилась играть на гуслях и кугиклах — русской многоствольной флейте, которая считается чисто женским инструментом.