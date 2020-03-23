РАН поддержала заявку Нижнего Тагила на присвоение звания «Город трудовой доблести»

Российская академия наук подтвердила историческую обоснованность заявки Нижнего Тагила на присвоение почётного звания «Город трудовой доблести». 23 марта было получено соответствующее экспертное заключение РАН.

Помимо Нижнего Тагила, РАН поддержала заявки ещё двух уральских городов — Екатеринбурга и Каменска-Уральского.

«Ожидается, что в ближайшие дни губернатор направит на имя президента России ходатайства о присвоении почётного звания РФ “Город трудовой доблести” Екатеринбургу, Нижнему Тагилу и Каменску-Уральскому. Надеемся, что звания будут присвоены всем трём уральским городам-кандидатам, жители которых обеспечивали бесперебойное производство военной продукции на промышленных предприятиях во время Великой Отечественной войны», — заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Напомним, 1 марта 2020 года президент Владимир Путин подписал указ о введении в России почётного звания «Город трудовой доблести». Ожидается, что первые звания российским городам будут присвоены уже в мае текущего года. Новое звание будет присваиваться российским городам, жители которых внесли вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В таких населённых пунктах будут устанавливать стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа президента, а также проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.

13 марта в экспертное управление РАН от Свердловской области были переданы пакеты документов, в которых собраны необходимые нормативно-правовые акты и исторические справки, а также копии обращений граждан и предприятий, архивные свидетельства о трудовых свершениях, копии наградных документов, найденных муниципалитетами в архивах, городских музеях и музеях предприятий.