«Радио Свобода» сообщило о регистрации в здании ФСБ в Москве фирм, занимающихся обналом

В принадлежащем ФСБ особняке в московском районе Хамовники зарегистрированы фирмы, которые занимаются обналичиванием денег, передаёт «Радио Свобода».

Согласно постановлению арбитражного апелляционного суда от 2016 года о налоговой проверке, это здание как минимум до конца 2016 года принадлежало ФГКУ «Войсковая часть 55002» — управлению материально-технического обеспечения ФСБ. В 1980-х годах здание передали спецназу «Альфа». О том, какая служба располагается там сейчас, неизвестно.

Судя по данным сервиса «Контур.Фокус», с 2011 года в особняке зарегистрировали 12 коммерческих компаний, у большинства из них основным видом деятельности указана оптовая торговля. На их учредителей и генеральных директоров зарегистрированы ещё «десятки подобных» организаций, оформленных на адреса массовой регистрации.

Практически на каждую из фирм, зарегистрированных в здании, были оформлены исполнительные производства по взысканию налогов и сборов, и все они были «возвращены взыскателю, так как невозможно разыскать должника или его имущество». Например, с ООО «Гелиус» приставы с 2016 года пытаются взыскать около 30 миллионов рублей. В 2012 году владимирская фирма «ВИП», занимающаяся строительством электроподстанций, заключила с компанией договор, по которому «Гелиус» должен был предоставить технику и выполнить работы по укладке пола на складе. В документах стояли подписи Романа Чернова и Константина Чернышёва. Компания отчиталась о проведении работ и получила оплату, однако мужчины на допросе утверждали, что не подписывали договор и за выполнение услуг им не платили. Чернов сказал, что в 2011 году оформил на себя 15 компаний за вознаграждение.