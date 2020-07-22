Ради перелёта главы МЧС в Нижние Серги с тушения лесного пожара в заповеднике «Денежкин Камень» отозвали единственный вертолёт

Вертолёт спасательного центра МЧС Свердловской области экстренно отозвали с тушения пожара в заповеднике «Денежкин камень» из-за приезда в регион главы МЧС Евгения Зиничева, пишет Znak.com.

Ранее представители заповедника рассказали, что вчера на площадке работал вертолёт, который произвёл два сброса воды на кромку пожара, после чего улетел и не вернулся.

«Площадь пожара в заповеднике "Денежкин Камень" увеличилась до 23 гектаров. Вертолёта по-прежнему нет. Воду носят от реки к месту пожара пешком», — сообщается на сайте заповедника.

При этом тот же вертолёт МЧС Ми-8 сегодня работал между Екатеринбургом и Нижними Сергами, где два дня назад произошёл потоп: его задействовали для того, чтобы доставить федерального министра Евгения Зиничева в зону чрезвычайной ситуации. При этом важно отметить, что на момент приезда Зиничева из муниципалитета уже ушла вода и спасатели взяли ситуацию под контроль. Весь визит продлился три часа, после чего министр улетел, наказав областным властям «быть готовыми ко всему», так как в этом году много аномалий с паводками и пожарами.

В свердловском ГУ МЧС подтвердили, что с пожаром и Зиничевым работал один и тот же вертолёт.

«Тушение природных пожаров не относится к компетенции МЧС России, задача МЧС России — защита населённых пунктов от огня, в том числе от угрозы природных пожаров. Природный пожар в заповеднике "Денежкин Камень" угрозы населённым пунктам не представляет!» — заявили в управлении.

В МЧС объясняют, что тушением природных пожаров занимаются Рослесхоз и Минприроды, а в предыдущие дни Ми-8 лишь «оказывал помощь в ликвидации очагов пожара в заповеднике». Вместо этого вертолёт задействовали для работы в зоне ЧС в Нижних Сергах для «авиамониторинга зоны последствий дождевого паводка для оценки масштабов ЧС и определения дальнейших мероприятий по проведению аварийно-восстановительных работ».

Заповедник «Денежкин Камень» в Свердловской области горит с вечера пятницы, вертолёт Ми-8 МЧС России подключился к работе по его тушению 19 июля. На тот момент площадь пожара составляла 5,7 гектара, большая часть очагов была потушена. Однако на фоне аномальной жары огонь быстро распространился, за три дня его площадь увеличилась в пять раз.