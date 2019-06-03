Работников простаивающего завода в Свердловской области обязали дважды в день проходить алкотестер

Работники ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимический завод» (входит в «ОК "Русал"») пожаловались на то, что они два раза в день вынуждены приезжать на предприятие, чтобы отметиться и пройти алкостестирование, несмотря на то, что завод в данный момент находится в режиме простоя, написал в Facebook депутат думы Алапаевска Илья Чиж.

По словам народного избранника, на вынужденном простое сейчас находятся 160 работников предприятия, части из них выданы уведомления о сокращении штатных должностей, на которых они трудоустроены.

«Работы в посёлке больше нет, устроиться на "Свеза" если и получится, то у единиц, в городе Алапаевске ситуация аналогична. У многих малолетние дети, и не по одному в некоторых семьях, часть работающих — это один из родителей и т. д.», — пишет депутат.

Илья Чиж также говорит, что по Трудовому кодексу РФ во время вынужденного простоя работник действительно обязан находиться на рабочем месте. Но работников на ВСЛХЗ на рабочие места не пускают, а вместо этого обязывают дважды в день — с 07:30 до 08:00 и с 14:00 до 14:30 — приезжать на предприятие.

«Должны быть веские основания для такой явки работников и запрета прохождения их к рабочему месту у каждого. А с другой стороны, многие работники проживают не только в Верхней Синячихе, ездить на автобусе два раза в день, на мой взгляд, является издевательством над любым человеком», — пишет депутат.

Официальный представитель ВСЛХЗ Роман Лукичев рассказал, что часть сотрудников в связи с предстоящей масштабной модернизацией предприятия действительно переведены в состояние простоя, им выплачивается две трети оклада.