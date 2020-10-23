Работники скорой помощи в Нижнем Тагиле выступили против передачи организации в частные руки (ВИДЕО)

Работники городской станции скорой помощи Нижнего Тагила выступили против решения областного Минздрава о передачи их в частные руки. Фельдшеры, водители и медсёстры боятся неизвестности, понижения зарплат и безответственности со стороны нового руководства.

«Руководство собрало нас, сказали, переводить будут с февраля. Моё личное мнение - из этого ничего хорошего не получится, по опыту других городов - Уфы, Самары. Это понижение зарплаты, большая текучесть кадров. Частник будет экономить на деньгах. Всё будет чуть ли не за наш счет», — рассказал журналисту ТРК «Телекон» водитель Александр Аксютин

Вопрос о передаче скорой помощи поднимался ещё летом 2019 года. Тогда работники организации также возмутились и направили губернатору Свердловской области обращение с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить передачи автопарка в частные руки.

Сейчас городская станция скорой помощи уже выставила на сайте госзакупок запрос котировок на оказание услуг по транспортировке пациентов. Согласно техзаданию, контракт с потенциальным подрядчиком планируется заключить на три года. В 2021 году поставщик должен будет предоставить услугу в объёме 240 480 машино-часов и ещё по 262 800 машино-часов в 2022 и 2023 году. При этом уточняется, что спецавтомобили должны предоставляться вместе с водителями. Считается, что за тендер, кроме подконтрольного «Ростеху» «Агентства инвестиций в социальную сферу», могут побороться пермская «Феникс-Логистика» бизнесмена Евгения Фридмана, который является самым опытным игроком на данном рынке, и сын топ-менеджера «Газпром нефти» Владислава Барышникова Данил со своей компанией «Эффективная система здравоохранения».