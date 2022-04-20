Работники ООО «Водоканал-НТ» награждены благодарственными письмами от губернатора Свердловской области

19 апреля на заседании президиума профсоюза работников ЖКХ Свердловской области отметили двух работников ООО «Водоканал-НТ». Благодарственные письма от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева получили слесарь 6-го разряда аварийно-восстановительных работ цеха водоснабжения Дмитрий Макагон и электрогазосварщик 6-го разряда службы главного механика Денис Измайлов.

Напомним, ранее АН «Между строк» рассказывало о Дмитрии Макагоне и Денисе Измайлове, нюансах их непростой работы и отношении мужчин к своим профессиональным достижениям.

Слесарь 6-го разряда Дмитрий Макагон — один из тех, кто отвечает за непрерывную работу системы городского водоснабжения. Вместе со своей бригадой он не раз участвовал в ликвидации аварий и поломок на обслуживаемых сетях Нижнего Тагила. Коллеги и руководство отзываются о нём как о настоящем профессионале, который способен не только быстро принимать правильные решения и нестандартно мыслить, но и без страха броситься в глубокую траншею, из которой бьёт фонтан воды.

Денис Измайлов с бригадой занимаются ремонтом и обслуживанием трубопроводов на насосных станциях города. Бывает, выезжают на аварии, как и Дмитрий. Начальство высоко оценивает профессиональные навыки Дениса, ведь он ещё и специалист по сварке коллекторов. Далеко не у каждого сварщика получается такая работа. Как рассказывает мужчина, часто приходится работать в труднодоступных местах и почти всегда в воде. Периодически Денису приходилось варить в работающем канализационном коллекторе.