Работники ООО «Водоканал-НТ» представлены к награждению благодарственными письмами от губернатора Свердловской области

Двое работников ООО «Водоканал-НТ» — Дмитрий Макагон и Денис Измайлов — представлены к награждению благодарственными письмами губернатора Свердловской области. Награждение традиционно приурочено к профессиональному празднику — Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Торжественная часть награждения запланирована на начало апреля.

Слесарь 6-го разряда Дмитрий Макагон — один из тех, кто отвечает за непрерывную работу системы городского водоснабжения. Вместе со своей бригадой он не раз участвовал в ликвидации аварий и поломок на обслуживаемых сетях. Коллеги и руководство отзываются о нём как о настоящем профессионале, который способен не только быстро принимать правильные решения и нестандартно мыслить, но и без страха броситься в глубокую траншею, из которой бьёт фонтан воды.

«В профессии я уже давно, 18 лет. Работа у нас, конечно, тяжёлая, но в то же время интересная. Поиск пробоины в трубе часто превращается для нас в настоящий квест. Да, порой приходится работать в непростых условиях, но кто-то ведь должен это делать, нельзя людей оставлять без воды. Как правило, мы выезжаем по заявкам, которые поступают от местных жителей, управляющих компаний или администрации города. Бывают дни без заявок, тогда выполняем плановые работы. Каждый день учишься чему-то новому в профессии, но одно остаётся неизменным: приезжая на место, мы всегда сначала либо лезем в колодец, либо приступаем к раскопкам, чтобы найти место прорыва, далее устраняем аварию», — рассказал АН «Между строк» Дмитрий Макагон.

Основная задача Дмитрия и его бригады — устранение аварийных ситуаций. На каждую 12-часовую смену заступает 3 бригады по 4-5 человек. Во время работы бригада приезжает на заявки и ликвидирует аварии. При необходимости вызывается дополнительная спецтехника.

Второй работник «Водоканала-НТ», которого сегодня наградил губернатор, — Денис Измайлов, электрогазосварщик 6-го разряда службы главного механика (участок обслуживания и ремонта оборудования канализационных насосных станций).

«Я работаю сварщиком уже 21 год, пришёл в профессию сразу после училища. Моя работа технически сложная и тяжёлая, но есть и плюсы: выработанный горячий стаж позволяет раньше уйти на пенсию», — рассказал АН «Между строк» Денис.

Денис с бригадой занимаются ремонтом и обслуживанием трубопроводов на насосных станциях города. Бывает, выезжают на аварии, как и Дмитрий. Начальство высоко оценивает профессиональные навыки Дениса, ведь он ещё и специалист по сварке коллекторов. Далеко не у каждого сварщика получается такая работа. Как рассказывает мужчина, часто приходится работать в труднодоступных местах и почти всегда в воде. Периодически приходилось варить в работающем канализационном коллекторе.