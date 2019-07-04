Работники ГАЗа записали музыкальный клип с просьбой отменить санкции (ВИДЕО)

Сотрудники Ярославского моторного завода (ЯМЗ, входит в группу ГАЗ) выступили против санкций в отношении группы компаний, сняв музыкальный клип на мотив песни Gangsta' s paradise исполнителя Coolio, пишет Znak.com.

«Я работаю на ЯМЗ почти восемь лет, горжусь местом работы, горжусь нашим коллективом. Мы делаем мощные, надёжные двигатели, каждый вносит в это часть своей души. Я не раз слышал про санкции по телевизору. В прошлом году узнал, что и для нас, работников предприятий группы ГАЗ, американцы объявили санкции. Я понимаю, что это всё политика, и не хочу в неё влезать. Но сколько уже можно пугать нас, мы все просто хотим спокойно работать. Как нам, обычным людям, достучаться до политиков?» — пишет автор идеи Илья Бондаренко.

По его словам, идею поддержали другие сотрудники завода, волонтёры, КВНщики.

«Вместе подобрали хорошую аранжировку. Текст написала Лариса Белова, сотрудница ЯМЗ, вдохновившись идеей. А потом мы все вместе сделали видеоролик против американских санкций. Мы надеемся, что нас услышат, и дадут спокойно работать на своем родном заводе. Американцы заявляют, что санкции не направлены против простых людей. Но это не так! Хочу, чтобы наш ролик увидели как можно больше людей» — написал Илья.

Рабочие завода появляются в кадре с табличками «Спаси ГАЗ!» и рассказывают о том, как введение санкций повлияет на их жизнь. Один из сотрудников говорит о том, что ему нужно платить ипотеку и обеспечивать семью, однако из-за санкций он может «оказаться за бортом».