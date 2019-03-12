Работники ЕВРАЗ НТМК стали победителями XIX Всероссийского конкурса «Инженер года» 

Начальник бюро разработки документации управления систем менеджмента ЕВРАЗ НТМК Наталья Черкашина и менеджер проектов операционных улучшений Александр Козырь стали одними из победителей XIX Всероссийского конкурса «Инженер года», сообщает пресс-служба компании.

Наталья Черкашина победила в номинации «Профессиональные инженеры», направление «Менеджмент качества». Она занимается разработкой и внедрением документов, направленных на поддержание и улучшение систем менеджмента комбината. В 2018 году при участии Натальи на комбинате внедрены новые версии международных стандартов по системам менеджмента ISO/TS 22163:2017 и 9001:2015, которые вобрали в себя лучшие мировые практики. Это стало основой для получения 68 сертификатов соответствия в рамках обязательной и добровольной сертификации на производства и отдельные виды продукции, обеспечивая её реализацию на внутренний и зарубежный рынок, в том числе европейский и американский.

Менеджер проектов операционных улучшений Александр Козырь является участником Инженерного клуба ЕВРАЗ НТМК, участвовал в проработке внедрения технологии игольчатого кокса, получил гран-при научно-технической конференции за проект получения дополнительного объёма каменноугольной смолы из аммиачной воды. Проект уже внедрён в работу и позволяет исключить потери смолы и получить дополнительную товарную продукцию. Александр награждён в номинации «Инженерное искусство молодых», направление «Чёрная металлургия».

Победителям были вручены дипломы, памятные медали «Лауреат конкурса», сертификаты и знаки «Профессиональный инженер России», награждение состоялось в Москве в зале «Инженерной славы» Союза научных и инженерных общественных объединений. Также победители конкурса занесены в реестр профессиональных инженеров России. На высокие звания претендовали 70 тысяч лучших специалистов России, награды получили лишь 380 человек.