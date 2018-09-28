Работники двух предприятий под Нижним Тагилом пожаловались свердловскому прокурору на задержку зарплаты

Работники Баранчинского электромеханического завода и Кушвинского хлебокомбината обратились с заявлениями о несвоевременной выплате заработной платы, со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры пишет Znak.com.

Сотрудники поделились своей проблемой во время личного приёма прокурора региона Сергея Охлопкова в Кушве. По всем поступившим заявлениям Сергей Охлопков дал конкретные поручения, прокуратурой были организованы проверки.

На этих заводах уже были задержки зарплаты — в июне 2017 года сообщалось о задолженности 15 млн рублей перед работниками Баранчинского электромеханического завода. Отмечалось, что с февраля по апрель 2017 года на предприятии приостановили выплату зарплаты. В результате образовался долг в 15 млн рублей перед 447 работниками завода. БЭМЗ занимается производством электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов. В отношении завода начата процедура банкротства, на предприятии введено наблюдение.

В прошлом году региональная прокуратура уже проводила проверку в связи с нарушением трудовых прав работников ООО «Комбинат хлебопродуктов». В июне 2017 года сообщалось, что у предприятия, основным видом деятельности которого является выпечка хлеба и кондитерских изделий, образовалась задолженность по выплате заработной платы за период с марта по май 2017 года перед 150 работниками на сумму свыше 3,9 млн рублей.

Наиболее громким скандалом на Урале, связанным с невыплатой зарплаты, стало дело «тагильской "борзоты"» — директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) Дениса Кокорина, задолжавшего сотрудникам больше 13 млн рублей. Для решения вопроса с выплатой задолженности работникам на ситуацию пришлось обратить внимание президенту Владимиру Путину. Накануне прокуратура запросила для Кокорина четыре года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей. Ожидается, что приговор бизнесмену будет оглашён 15 октября.