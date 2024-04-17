Работник «Уралвагонзавода» проявил активную гражданскую позицию и помог пропавшему накануне в Нижнем Тагиле пенсионеру вернуться домой

Пропавший накануне в Нижнем Тагиле 79-летний Александр Симаков найден живым и здоровым. Об этом АН «Между строк» рассказали волонтёры, которые занимались поисками пенсионера всю ночь. По словам поисковиков, дедушку случайно заметил сегодня утром на остановке рабочий «Уралвагонзавода» Максим Замураев, который возвращался с ночной смены.

«Ехал утром с работы в трамвае, залез в телефон почитать новости, увидел пост о пропавшем дедушке. И вот совершенно случайно заметил на остановке “Площадь Славы” мужчину в зелёной куртке, который очень подходил под описание. Пока ехал до следующей остановки, думал, что уж больно похож дедуля. Вышел из трамвая и пешком вернулся. Дедушка всё ещё там стоял. Я к нему подошёл, обратился по имени-отчеству, он очень удивился, когда узнал, что его кто-то ищет. Тут подошёл трамвай и он сел в него. Я растерялся, позвонил по телефону, который был указан в посте, волонтёр сказал, что у дедушки деменция, поэтому он так реагирует. Я дождался следующий трамвай и поехал за ним. Специально встал возле кабины водителя, чтобы следить за тем трамваем. И как раз смотрю, дед уже стоит на остановке “Поликлиники”. Я к нему ещё раз подошёл, предложил посидеть в пекарне, пока ждём его родственников, которых уже предупредили волонтёры. Купил ему чаю, по разговору было видно, что у дедушки не всё хорошо с головой, поскольку он сказал, что он солдат и ночевал в казарме», — рассказал волонтёрам Максим.