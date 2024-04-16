В Нижнем Тагиле ищут пропавшего пенсионера

Сегодня днём в коллективных садах возле остановки «Кокс» (район Кушва) в Нижнем Тагиле пропал Александр Анатольевич Симаков (79 лет). Около 13 часов он вышел за ворота коллективного сада и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

У Александра Анатольевича есть проблемы с памятью. Он был одет в тёмно-зелёную куртку с мехом. Если вы видели похожего мужчину, сообщите об этом по телефону 8-904-172-05-95 или на горячую линию 8-800-700-54-52. Поиск ведут отряды «ЛизаАлерт» и «Скорпион» (Нижний Тагил).