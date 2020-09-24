Работающих на удалёнке сотрудников предлагают не увольнять за употребление алкоголя

Норму об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде предлагают не распространять на работающих на удалёнке сотрудников, со ссылкой на рабочую версию поправок к законопроекту об удалённой работе пишут «Известия».

«Если попытаться урегулировать этот вопрос, нужно разрешить работодателю доступ в квартиру — так станет возможно зафиксировать, что человек пьян. Причём нужно ещё привести коллег-свидетелей, что в офисе не составило бы проблемы. Но эта процедура противоречит конституционному праву о неприкосновенности жилья», — объяснил проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Документ также предполагает, что дистанционного сотрудника нельзя будет уволить за прогул в традиционном понимании — отсутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня или смены; при этом с работником можно расторгнуть договор, если он весь день не выходит на связь.

В июле Госдума одобрила в первом чтении законопроект об удалённой работе. Документ предполагает в том числе право сотрудника определённое время находиться офлайн и не отвечать на письма и звонки руководителя.